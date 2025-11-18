Украденные на Украине деньги потратили на виллы под Киевом и перевели в Россию
В международном коррупционном скандале вокруг бизнесмена Тимура Миндича появился новый оборот. Журнал The Economist, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что часть средств, похищенных из украинской госкомпании «Энергоатом», могла быть переведена в Москву, сообщает РИА Новости.
Издание также указывает на возможное использование другой части денег для строительства четырех роскошных вилл в Киевской области. При этом конкретные доказательства этих утверждений не приводятся.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 10 ноября начало масштабную спецоперацию против коррупционных схем в энергетике, в ходе которой были обнаружены значительные суммы в иностранной валюте.
Бизнесмен Тимур Миндич, называемый в СМИ «кошельком» президента Зеленского, был срочно вывезен с Украины перед проведением обысков.
Расследование продолжается, а международный резонанс дела растет.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.