Уйдет в бизнес: Уиткофф намерен уволиться из администрации Трампа
Фото - © РИА Новости, Сергей Бобылев
Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в ближайшее время может уволиться из администрации Дональда Трампа. Он хочет сфокусироваться на собственном бизнесе, рассказали источники порталу Middle East Eye. Об этом сообщает ТАСС.
Соглашение о завершении огня в секторе Газа оказалось «кульминацией непродолжительной дипломатической карьеры Уиткоффа». Однако его уход с должности может поставить под сомнение планы Соединенных Штатов по участию в дальнейших этапах мирного проекта президента США.
Американские и арабские дипломаты не считают, что Трампу будет интересно, соблюдает ли Израиль предложенные условия перемирия. 13 октября Уиткофф встречался с представителями ХАМАС в египетском Шарм-эш-Шейхе.
Организация освободила заложников. После этого Уиткофф передал устные гарантии от Трампа о том, что Израиль не начнет боевые действия в секторе Газа.
Ранее представители ХАМАС отказались участвовать в церемонии подписания соглашения о прекращения огня в секторе Газа. Организация будет полагаться на посредников — Египет, Катар и Турцию. «Саммит мира» по вопросам завершения огня в секторе Газа прошел в Шарм-эш-Шейхе 13 октября.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.