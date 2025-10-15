Уйдет в бизнес: Уиткофф намерен уволиться из администрации Трампа

Middle East Eye: Уиткофф уволится из администрации Трампа и уйдет в бизнес

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в ближайшее время может уволиться из администрации Дональда Трампа. Он хочет сфокусироваться на собственном бизнесе, рассказали источники порталу Middle East Eye. Об этом сообщает ТАСС .

Соглашение о завершении огня в секторе Газа оказалось «кульминацией непродолжительной дипломатической карьеры Уиткоффа». Однако его уход с должности может поставить под сомнение планы Соединенных Штатов по участию в дальнейших этапах мирного проекта президента США.

Американские и арабские дипломаты не считают, что Трампу будет интересно, соблюдает ли Израиль предложенные условия перемирия. 13 октября Уиткофф встречался с представителями ХАМАС в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Организация освободила заложников. После этого Уиткофф передал устные гарантии от Трампа о том, что Израиль не начнет боевые действия в секторе Газа.

Ранее представители ХАМАС отказались участвовать в церемонии подписания соглашения о прекращения огня в секторе Газа. Организация будет полагаться на посредников — Египет, Катар и Турцию. «Саммит мира» по вопросам завершения огня в секторе Газа прошел в Шарм-эш-Шейхе 13 октября.

