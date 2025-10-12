ХАМАС отказался участвовать в церемонии подписания соглашения о мире

Палестинское движение ХАМАС отказалось участвовать в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Газета.ru со ссылкой на Le Figaro.

Член политбюро группировки Хусам Бадран заявил, что в вопросе мирных переговоров ХАМАС будет полагаться на посредников в лице Катара, Египта и Турции.

«Саммит мира» по случаю прекращения огня в секторе Газа пройдет в Шарм-эш-Шейхе 13 октября.

Переговоры возобновились 6 октября в Шарм-эш-Шейхе при посредничестве Египта и Катара, при этом США представляют специальный посланник президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Ранее, 29 сентября, Белый дом обнародовал «всеобъемлющий план» Трампа из 20 пунктов, предусматривающий введение временного внешнего управления в секторе Газа и размещение там международных стабилизационных сил. В то время как Израиль уже выразил согласие с предложениями Вашингтона, ХАМАС заявил о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших.