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Уиткофф: в рамках контактов по Украине обсуждается договоренность о Черном море

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в рамках контактов по украинскому конфликту обсуждается тема «соглашения о Черном море», сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

«Доступ к портам — потенциальная договоренность о Черном

море. Столько элементов для утверждения прекращения огня», — отметил он.

Уиткофф добавил, что главная цель переговоров — достижение того, «чтобы люди в приграничных районах не дрались друг с другом».

Ранее Стивен Уиткофф заявил, что Штаты не ставят перед РФ вопрос о возможности прекращения огня на территории Курской области при обсуждении идей о перемирии на Украине.