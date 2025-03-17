Уиткофф: в рамках контактов по Украине обсуждается договоренность о Черном море
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в рамках контактов по украинскому конфликту обсуждается тема «соглашения о Черном море», сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.
«Доступ к портам — потенциальная договоренность о Черном
море. Столько элементов для утверждения прекращения огня», — отметил он.
Уиткофф добавил, что главная цель переговоров — достижение того, «чтобы люди в приграничных районах не дрались друг с другом».
Ранее Стивен Уиткофф заявил, что Штаты не ставят перед РФ вопрос о возможности прекращения огня на территории Курской области при обсуждении идей о перемирии на Украине.