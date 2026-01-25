Уиткофф в Кремле назвал переводчика Путина легендой

сегодня в 16:26

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переводчика глав РФ Владимира Путина Алексея Садыкова легендой перед переговорами в Кремле. Видео в своем Telegram-канале разместил журналист «России 1» Павел Зарубин.

Уиткофф особо отметил, что голос старшего советника департамента лингвистического обеспечения МИД России Садыкова является лучшим на земле.

«Легенда! Я могу распознать Ваш голос теперь», — сказал Уиткофф Садыкову.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на переговорах Путина и Уиткоффа было заявлено, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование конфликта на Украине невозможно.

