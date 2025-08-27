Уиткофф: Трамп уверен, что ему нужно сделать все для урегулирования на Украине

Американский президент Дональд Трамп уверен, что ему нужно сделать все необходимое для окончания конфликта на Украине. Он считает, что может завершить этот кризис, рассказал спецпосланник главы США Стив Уиткофф в интервью Fox News, сообщает РИА Новости .

Трамп считает, что он один из немногих, кто может завершить украинский кризис. Политик хочет понять, как сделать все необходимое для сближения государств, уверен Уиткофф.

«А если не получится — заставить их сблизиться», — добавил спецпосланник президента США.

Ранее Стив Уиткофф допустил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пройдет в двухстороннем порядке в ближайшее время. На мероприятии может присутствовать и президент США.