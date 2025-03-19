Уиткофф сообщил о дате следующих переговоров США и России

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Следующие переговоры США и России по перемирию на Украине пройдут в воскресенье в Саудовской Аравии, заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox.

По словам Уиткоффа, США ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Он уточнил, что стороны обсуждали прекращение не только по энергетике, но и по инфраструктуре в целом.

«Два великих лидера объединились ради блага человечества», — сказал в интервью американский чиновник.

Ранее Трамп и Путин провели телефонные переговоры, которые касались взаимоотношений двух стран, мировых проблем и прекращению украинского конфликта.

Российский лидер также раскрыл часть территориальных требований к Украине на закрытой встрече с российским бизнес-сообществом.