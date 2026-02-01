сегодня в 07:28

Уиткофф: Штаты «воодушевлены» работой РФ над достижением мира на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что власти страны «воодушевлены» тем, как российская сторона работает над достижением мира в конфликте на Украине, сообщает RT .

Ранее он провел переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Майами.

«Мы воодушевлены этой встречей, тем, что Россия работает над обеспечением мира на Украине», — написал Уиткофф в соцсети X после переговоров.

Также американский политик назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными.

В январе Уиткофф приезжал в Москву. Он назвал переводчика главы РФ Владимира Путина Алексея Садыкова легендой перед переговорами в Кремле.

