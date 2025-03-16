Уиткофф считает, что Путин понимает философию Трампа

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что глава государства Дональд Трамп и его коллега Владимир Путин выступают за прекращение боев на Украине и урегулирование данного конфликта. Об этом сообщает ТАСС .

«Я не хочу говорить за президента Путина, но, думаю, он дал понять, что принимает философию президента Трампа», — уточнил Уиткофф.

По его словам, Трамп хочет прекращения украинского конфликта.

Ранее он заявил, что Трамп может созвониться с Путиным на следующей неделе.