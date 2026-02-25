Уиткофф: Россия показала настоящую коммуникацию на переговорах в Женеве
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия на переговорах по Украине показала настоящую коммуникацию, сообщает РИА Новости.
«Мы разделились на отдельные комнаты. Происходили военные переговоры, обсуждали экономическое процветание. Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», — отметил он.
С 17 по 18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры РФ — США — Украина. Возглавляющий российскую делегацию Владимир Мединский после этого сказал о сложных, но конструктивных дискуссиях и анонсировал новую встречу.
Кремль не питает иллюзий относительно хода переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, которые характеризуются как трудные и продолжительные по времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
