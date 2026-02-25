Уиткофф: Россия показала настоящую коммуникацию на переговорах в Женеве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия на переговорах по Украине показала настоящую коммуникацию, сообщает РИА Новости .

«Мы разделились на отдельные комнаты. Происходили военные переговоры, обсуждали экономическое процветание. Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», — отметил он.

С 17 по 18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры РФ — США — Украина. Возглавляющий российскую делегацию Владимир Мединский после этого сказал о сложных, но конструктивных дискуссиях и анонсировал новую встречу.

Кремль не питает иллюзий относительно хода переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, которые характеризуются как трудные и продолжительные по времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

