сегодня в 11:15

Уиткофф предлагал встречу Путина, Трампа и Зеленского, но Кремль не ответил

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи между главами России Владимиром Путиным, Украины — Владимиром Зеленским и США — Дональдом Трампом. Однако РФ оставила эту инициативу без комментария, рассказал помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС .

Встреча Путина и Трампа может пройти уже на следующей неделе. Однако неизвестно, сколько дней понадобится для подготовки.

Место проведения встречи уже согласовали. О нем планируют сообщить позже.

Уиткофф и Путин встретились 6 августа. Трамп сказал, что не стал бы считать эти переговоры прорывом в украинском конфликте.