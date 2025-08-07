Уиткофф предлагал встречу Путина, Трампа и Зеленского, но Кремль не ответил
Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи между главами России Владимиром Путиным, Украины — Владимиром Зеленским и США — Дональдом Трампом. Однако РФ оставила эту инициативу без комментария, рассказал помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
Встреча Путина и Трампа может пройти уже на следующей неделе. Однако неизвестно, сколько дней понадобится для подготовки.
Место проведения встречи уже согласовали. О нем планируют сообщить позже.
Уиткофф и Путин встретились 6 августа. Трамп сказал, что не стал бы считать эти переговоры прорывом в украинском конфликте.