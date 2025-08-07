сегодня в 07:46

Трамп сказал, что не стал бы считать переговоры Уиткоффа в Москве прорывом

Встреча спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла 6 августа, не является прорывом в завершении украинского кризиса. Работу над этим проводят длительное время, сказал глава США Дональд Трамп журналистам, сообщает РЕН ТВ .

Он добавил, что в конфликте гибнут люди.

По словам Трампа, американских солдат нет на Украине. Однако президент США ощущает ответственность за окончание этого кризиса.

Ранее Трамп сказал, что Соединенные Штаты готовы расширить вторичные санкции против государств, торгующих с РФ. Он пообещал «намного больше» подобных мер.