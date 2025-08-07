Трамп пообещал новые санкции против партнеров России

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона значительно расширить вторичные санкции против стран, торгующих с Россией, сообщает газета «Известия» .

«Вы увидите намного больше… вы увидите много вторичных санкций», — ответил Трамп на вопрос о причинах выбора Индии в качестве первой цели,

При этом Трамп оставил пространство для дипломатического маневра. Он допустил возможность отмены пошлин для Индии, если та пересмотрит свою торговую политику, и намекнул, что следующей мишенью может стать Китай.

«Мы ведем переговоры со всеми, но терпение Америки не безгранично», — добавил он.