Уиткофф: план Трампа по Газе может повлиять на урегулирование на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что мирный план Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе может повлиять на выход из украинского кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«Президент хочет видеть мир повсюду. Дело не только в Газе. Речь о том, как это будет реализовываться в других регионах Ближнего Востока и к чему приведет. Может, даже, будет применено к России и Украине», — отметил он.

По его словам, оба конфликта нуждаются в решении, при этом план урегулирования конфликта в Газе есть, чего нельзя сказать о конфликте на Украине.

Ранее администрация США намерена формировать временные Международные стабилизационные силы для сектора Газа совместно с партнерами из арабских стран и международного сообщества, об этом заявили в Белом доме.

Согласно инициативе американского президента Дональда Трампа, в секторе Газа планируется организовать особую экономическую зону, которая предоставит преференциальный режим странам-участницам проекта.