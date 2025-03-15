Уиткофф мог ждать встречи с Путиным несколько часов
Sky News: спецпосланник Трампа Уиткофф восемь часов ждал встречи с Путиным
Фото - © Official White House Photo by Shealah Craighead/Wikipedia.org
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф мог прождать встречу с российским лидером Владимиром Путиным около восьми часов, сообщает RT со ссылкой на телеканал Sky News.
По данным телеканала, встреча прошла в «личное время» Путина, «когда уже стемнело».
Уточняется, что беседа велась за закрытыми дверями.
Журналисты телеканала полагают, что ожидание было связано переговорами российского лидера и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Встреча прошла 14 марта, речь могла идти о предложении временного прекращения огня в зоне конфликта