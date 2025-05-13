Уиткофф: мирного соглашения по Украине без одобрения Путина быть не может

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сказал, что мирного соглашения в украинском конфликте не может быть без одобрения российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА Новости .

«Сделки не будет без одобрения президента Путина», — подчеркнул Уиткофф в интервью порталу Breitbart.

Он добавил, что провел обсуждение по урегулированию конфликта не только с Россией и Украиной, но и с советниками по нацбезопасности из Великобритании, Франции, ФРГ и Италии.

Ранее Уиткофф назвал главные тезисы по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Среди них — отказ Киева от территорий и использование ЗАЭС.