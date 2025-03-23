Уиткофф: европейцы начинают понимать, что Путин не собирается захватывать ЕС

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News заявил, что российский президент Владимир Путин не планирует захватывать Евросоюз и европейцы начинают это понимать.

«Я верю ему (Путину верю - ред.) на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам», — сказал Уиткофф.

Он подчеркнул, что с данный момент администрация Соединенных Штатов прилагает усилия для того, чтобы понять позиции Москвы и Киева в контексте урегулирования российско-украинского конфликта.

Уиткофф добавил, что невозможно завершить конфликт без переговоров с обеими сторонами, чем и занимается Вашингтон.

Ранее спецпосланник американского президента заявил, что Путин получил сигнал от Трампа о желании восстановить отношения с Россией. По словам Уиткоффа, президент РФ проявил взаимность в данном вопросе.