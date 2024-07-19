Уходит земля из-под ног: окружение Байдена о его шансах на выдвижение

Президентская карьера американского лидера Джо Байдена близка к завершению, пишет ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBC.

«Мы близки к концу», — цитирует канал представителя окружения главы Белого дома. его коллега утверждает, что у Байдена «земля уходит из-под ног».

Ранее сообщалось, что сам Байден начал склоняться к отказу от выдвижения в пользу своего заместителя Камалы Харрис.

Газета The Wall Street Journal опубликовала данные, по которым около 73% сторонников Демократической партии выступили за кандидатуру Харрис.