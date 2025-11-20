Президент Центра стратегической конъюктуры Иван Коновалов заявил, что обвинения министра обороны Великобритании Джона Хили в адрес экипажа российского корабля «Янтарь» входят в общий контекст русофобской волны в Европе и союзников Киева, сообщает Газета.ru .

«Любое действие нашего флота, любые действия нашей армии, например, учения, всегда вызывают огромную критику, и тут же еще и различные инсинуации возникают и появляются различные версии, с помощью которых в основном европейские лидеры, как военные, так и политические поддерживают общую русофобскую волну», — сказал военный эксперт.

По его словам, европейцы почти в любых событиях видят «русский след», а иные случаи вызывают удивление. Подобные заявления появляются по несколько раз в неделю.

19 ноября глава Минобороны Великобритании Джон Хили обратился с открытым предупреждением к российским властям о деятельности корабля «Янтарь» вблизи территориальных вод своей страны. Он утверждает, что судно заходит туда уже второй раз за последний год.

