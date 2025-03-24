Участники российско-американских переговоров в Эр-Рияде сделали перерыв на обед

На переговорах России и США, которые проходят в саудовском Эр-Рияде, был объявлен перерыв на обед, сообщает РБК .

Российско-американская встреча длится уже несколько часов. Делегации стран решили прерваться на обед.

После этого стороны продолжат переговоры. Как сообщает «Интерфакс», экс-замглавы МИД РФ, сенатор Григорий Карасин, возглавляющий российскую делегацию, отметил, что беседа идет «творчески», проходит «интересное обсуждение злободневных тем».

Карасин считает, что у России и США получается понимать точку зрения друг друга.

24 марта в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде проходят переговоры между РФ и США. Стороны в том числе обсуждают урегулирование конфликта на Украине.