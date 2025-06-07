Участники опроса Маска поддержали идею третьей силы в американской политике

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Илон Маск предложил создать новую партию в США после ссоры с Трампом

Миллиардер Илон Маск, находясь в состоянии острого конфликта с президентом США Дональдом Трампом, инициировал неожиданный социологический эксперимент в своей социальной сети X, сообщает Lenta.ru .

Он напрямую спросил у 5,6 миллиона подписчиков: «Пора ли создать в Америке новую политическую партию, которая будет представлять интересы 80% населения?».

Четыре из пяти участников голосования поддержали эту идею.

«Судьба распорядилась так, что ровно 80% респондентов проголосовали за перемены», — заявил Маск, комментируя итоги опроса.

Эти цифры особенно символичны на фоне растущего недовольства традиционной двухпартийной системой — согласно последним исследованиям Gallup, 62% американцев считают, что ни демократы, ни республиканцы не представляют их интересы.

Конфликт между бизнесменом и главой Белого дома достиг пика после резкой критики Маском нового законопроекта Трампа о бюджетных сокращениях.