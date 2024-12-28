Участник «Времени героев» Шляпников стал замгубернатора Калужской области
Участник первого потока программы «Время героев», кавалер двух орденов Мужества Александр Шляпников назначен на пост заместителя губернатора Калужской области, сообщается на сайте времягероев.рф.
«Я всегда стоял на страже суверенитета нашего государства. Теперь хочу внести свой вклад в развитие нашей страны на государственной службе», — сказал Шляпников.
Он подчеркнул, что участники президентской программы получают компетенции и опыт, которые необходимы для эффективной работы в органах государственной и муниципальной власти.
По словам офицера, в рамках обучения проходил стажировку в Калужской области, а его наставником был глава региона Владислав Шапша.
Шляпников добавил, что на посту замгубернатора Калужской области будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения, а также взаимодействия с силовыми структурами региона.
Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии по инициативе президента РФ Владимира Путина. В мае текущего года Александр Шляпников стал одним из 83 участников программы.
Ранее Путин предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО на все регионы. Программа уже появилась в Воронежской, Тульской, Белгородской, Самарской, Рязанской областях.