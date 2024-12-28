Участник «Времени героев» Шляпников стал замгубернатора Калужской области

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Участник первого потока программы «Время героев», кавалер двух орденов Мужества Александр Шляпников назначен на пост заместителя губернатора Калужской области, сообщается на сайте времягероев.рф .

«Я всегда стоял на страже суверенитета нашего государства. Теперь хочу внести свой вклад в развитие нашей страны на государственной службе», — сказал Шляпников.

Он подчеркнул, что участники президентской программы получают компетенции и опыт, которые необходимы для эффективной работы в органах государственной и муниципальной власти.

По словам офицера, в рамках обучения проходил стажировку в Калужской области, а его наставником был глава региона Владислав Шапша.

Шляпников добавил, что на посту замгубернатора Калужской области будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения, а также взаимодействия с силовыми структурами региона.

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии по инициативе президента РФ Владимира Путина. В мае текущего года Александр Шляпников стал одним из 83 участников программы.

Ранее Путин предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО на все регионы. Программа уже появилась в Воронежской, Тульской, Белгородской, Самарской, Рязанской областях.