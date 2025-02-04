СБУ объявила подозрение Саркисяну за два месяца до убийства

Убитый в Москве глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян два месяца назад получил так называемое подозрение от Службы безопасности Украины за создание батальона «АрБат», сообщает РИА Новости .

Саркисян с 2014 года числился в базе МВД Украины как разыскиваемое лицо, уточняет агентство.

Саркисяна также обвиняли в помощи ВС РФ нефтепродуктами, стройматериалами и специальной военной техникой.

Саркисян был убит при взрыве в престижном столичном комплексе «Алые паруса» в понедельник. Вместе с ним погиб его телохранитель. Еще одна женщина была ранена.

По данным западных СМИ, в убийстве виновны киевские спецслужбы. На Украине не комментируют случившееся.