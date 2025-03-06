У кого больше? На Западе сравнили ядерные арсеналы после заявлений Макрона

Издание представило предполагаемые запасы ядерных боеголовок. По данным на 2024 год, у России их насчитывается 5580 единиц, у США — 5044, у Франции — 290, у Великобритании — 225.

При этом приводятся данные о состоянии боеголовок. У Штатов развернуто 1770 единиц, у РФ — 1710. На хранении в США находятся 1938 единиц, у России — 2670. У американцев списано 1336 боеголовок, у россиян — 1200. Аналогичные цифры по Франции и Британии отсутствуют.

Самый скромный арсенал — у Великобритании. Она обладает 4 подводными лодками, способными произвести пуск баллистической ракеты UGM-133A Trident II (D5) разработки США. Франция имеет возможность запускать ядерное оружие с 4 подлодок (M-51/51.2) и истребителей (ASMP-A).

Соединенные Штаты обладают 14 подводными лодками для Trident II (D5), 400 межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III, 46 стратегическими бомбардировщиками. Запуск ядерных боеголовок возможен с суши, воздуха и с воды.

У России для запуска с воздуха есть 2 типа самолетов: сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 и самый скоростной в мире турбовинтовой серийный ракетоносец Ту-95МС. Для пуска с воды — 5 подлодок проекта «Борей» и 5 атомных подлодок стратегического назначения. С суши — ракетные комплексы «Тополь-М» и «Тополь».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза. При этом Макрон добавил, что в любом случае решение об использовании ядерного оружия всегда останется за президентом республики.