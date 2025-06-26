People: у Кеннеди был роман со стюардессой, которую он заставил сделать аборт

У бывшего президента США Джона Кеннеди был роман со стюардессой Джоан Лундберг, которая впоследствии забеременела от него, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал People. По данным журналистов, политик вынудил возлюбленную сделать аборт, и позже пара рассталась.

Как пишут СМИ, Кеннеди познакомился с Лундберг в 1956 году. Спустя два года возлюбленная экс-президента забеременела от него, но политик настоял на аборте. Он объяснил это требование своим высоким политическим положением.

По данным People, Кеннеди отправил Лундберг деньги на операцию по прерыванию беременности, которые она приняла. Позже экс-президент и стюардесса расстались.

Ранее власти США рассекретили документы об убийстве Джона Кеннеди в 1963 году.