США рассекретили документы об убийстве Кеннеди
США выложили в открытый доступ документы об убийстве Кеннеди и Кинга
США выложили в открытый доступ документы об убийстве американского президента Джона Кеннеди и политика Мартина Лютера Кинга, пишет RT.
Опубликовано около 80 тысяч новых материалов, которые долгие годы хранились под грифом секретности.
«Все ранее засекреченные данные, являющиеся частью коллекции документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, публикуются» — указано в сообщении Национального архива США.
35-й президент Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. Проповедника и политического активиста Мартина Лютера Кинга застрелили 4 апреля 1968 года в Мемфисе.
Ранее РИАМО рассказывало о версиях покушения на Кеннеди.