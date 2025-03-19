США рассекретили документы об убийстве Кеннеди

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США выложили в открытый доступ документы об убийстве Кеннеди и Кинга

США выложили в открытый доступ документы об убийстве американского президента Джона Кеннеди и политика Мартина Лютера Кинга, пишет RT .

Опубликовано около 80 тысяч новых материалов, которые долгие годы хранились под грифом секретности.

«Все ранее засекреченные данные, являющиеся частью коллекции документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, публикуются» — указано в сообщении Национального архива США.

35-й президент Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. Проповедника и политического активиста Мартина Лютера Кинга застрелили 4 апреля 1968 года в Мемфисе.

Ранее РИАМО рассказывало о версиях покушения на Кеннеди.