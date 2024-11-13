TVN24: у президента Польши нет куска пальца

У президента Польши Анджея Дуды заметили таинственную травму на руке. Оказалось, у него нет куска пальца, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на TVN24.

С польским лидером произошел несчастный случай, когда он был у себя дома. В результате Дуда потерял часть пальца.

Канцелярия лидера Польши заявила, что с главой государства сейчас все хорошо, он чувствует себя нормально. Травма не помешала ему выполнять свои обязанности.

Отмечается, что впервые с повязкой на руке Дуда появился на публике в октябре. На последних мероприятиях он стал появляться уже без нее.

Ранее Дуда заявил, что создающееся Польшей укрепление на границе с РФ и Белоруссией похоже на «железный занавес». Он считает, что это необходимая для страны мера.