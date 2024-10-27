Дуда: укрепление на границе с РФ и Белоруссией похоже на «железный занавес»

В настоящее время Польша нуждается в «железном занавесе» из соображений собственной безопасности, поэтому на границе с Россией и Белоруссией возводят укрепление, заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Times.

Дуда заявил, что некоторые страны Запада с ужасом смотрят на укрепление границы Польши с Россией и Белоруссией. Однако он считает, что строительство «Восточного щита» в настоящее время является необходимой для страны мерой.

«Последнее, что они (западные политики — ред.) хотят видеть, — это восстановление „железного занавеса“», — заявил Дуда.

Первым о «Восточном щите» еще весной 2024 года заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Стоимость проекта, реализация которого начнется в ноябре, составляет 10 млрд злотых, что в пересчете на доллары по курсу от 27 октября 2024 составляет около 2,5 млрд.

Протяженность укрепления на границе с Россией и Белоруссией составит 800 километров. Там будут в том числе вырыты рвы и установлены минные поля.