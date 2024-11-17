Туск: «телефонная дипломатия» с РФ не заменит помощь Запада Украине

Массированный удар России по объектам энергетики ВСУ подтолкнул польского премьер-министра Дональда Туска напомнить Западу, что он должен поддерживать Украину, а не вести «телефонную дипломатию», пишет РБК .

«Атака этой ночью, одна из самых крупных в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить реальную поддержку всего Запада для Украины. Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего», — заявил Туск в соцсети Х.

Под «телефонной дипломатией» Туск имел в виду разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, который состоялся 15 ноября. Лидеры двух стран общались около часа в деловом стиле.

Ранее Минобороны России в ежедневной сводке о событиях на СВО сообщило, что 17 ноября военные нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны.