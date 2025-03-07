сегодня в 17:24

Туск: Польша рассматривает выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Варшаве рассмотрят возможность выхода республики из Оттавской конвенции о запрете на производство, хранение и использование противопехотных мин, а также из Дублинской конвенции по кассетным боеприпасам, сообщает ТАСС .

«Я буду рекомендовать (Минобороны и Генштабу — ред.) дать позитивную оценку выходу Польши из Оттавской конвенции и, может быть, из Дублинской», — сказал польский премьер.

Он добавил, что намерен провести консультации с министерством обороны страны по данному вопросу.

Ранее Туск заявил о разделении мнений в Евросоюзе по поводу использования замороженных российских активов для финансирования Украины. По словам польского премьера, ряд стран опасается каких-либо последствий для евро и всей банковской системы.