Турция призвала арабские страны объединиться для создания механизма помощи Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к арабским странам с предложением создать совместный механизм для помощи Сирии в ее восстановлении. По его словам, важно определить приоритетные отрасли, а затем снять с них санкции, сообщает ТАСС .

Во время встречи в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии обсуждались вопросы помощи Сирии. Фидан отметил, что арабские страны должны стать балансирующей силой для Сирии в критический момент. Важно обеспечить баланс между реалиями, с которыми сталкивается новая администрация страны, с ожиданиями международного сообщества.

«Мы можем создать координационный механизм или соответствующие комитеты, чтобы наши усилия были более эффективными. Мы должны определить приоритетные отрасли в Сирии, с которых необходимо снять санкции», — заявил глава МИД Турции.

Он также подчеркнул, что приоритетом должно оставаться сохранение единства и целостности Сирии. При этом Фидан заявил, что курдская коалиция «Силы демократической Сирии» ради интеграции в новую администрацию должна объявить о самороспуске.

Ранее стало известно, что жена бывшего президента Сирии Башара Асада Асма до замужества «имела связи» с британской разведкой. Утверждается, что перед будущей первой леди Сирии ставили задачи по изучению финансовых данных и мониторингу инвестиций.