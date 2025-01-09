Жена Асада оказалась агентом британской разведки, заявили в Дамаске

Жена бывшего президента Сирии Башара Асада Асма до замужества «имела связи» с британской разведкой, утверждает газета Yeni Safak со ссылкой на сирийского журналиста Низара Найуфа и медиаорганизацию Watanserb, опубликовавших соответствующие секретные документы. В документах, которые журналисту передал бывший глава военной разведки САР Али Дуба, заявлено, что мать жены Асада Сахар аль-Атрисси организовывала тайные встречи между ныне свергнутым политиком и работниками спецслужб Великобритании.

«В докладе 1998 года также говорится, что Асмы Асад сотрудничала с MI5 и MI6. До замужества Асма Асад якобы работала в J.P. Morgan в Лондоне, где в ее обязанности входил сбор разведывательной информации», — говорится в статье.

Утверждается, что британская разведка ставила перед будущей первой леди Сирии задачи по изучению финансовых данных и мониторингу инвестиций. Кроме того, бывший директор MI5 Элиза Маннингем-Буллер также присутствовала на встрече Башара Асада, его будущих жены и тещи в декабре 1992 года, в ходе которой они вели «политические дискуссии о сирийско-израильских мирных переговорах».

Кроме того, из документов следует, что британские спецслужбы следили за Асадом, когда он находился в Соединенном Королевстве в 1994 году, еще не заступив на президентский пост в Сирии.