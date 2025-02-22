Турция ожидает с визитом Лаврова и Матвиенко
Турция ожидает с визитом главу российского МИД Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко в ближайшие дни, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber.
Ожидается, что сначала Турцию 23–24 февраля посетит Сергей Лавров, а затем 26–27 февраля — Валентина Матвиенко.
При этом пока остается неизвестным, будет ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимать Лаврова.
Ранее на заседании Совета министров иностранных дел G20, проходившем в Йоханнесбурге, министр иностранных дел РФ выступил с важными заявлениями. По словам Сергея Лаврова, российская экономика достигла значительного прогресса в период проведения специальной военной операции.