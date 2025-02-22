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Турция ожидает с визитом Лаврова и Матвиенко

Турция ожидает с визитом главу российского МИД Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко в ближайшие дни, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber.

Ожидается, что сначала Турцию 23–24 февраля посетит Сергей Лавров, а затем 26–27 февраля — Валентина Матвиенко.

При этом пока остается неизвестным, будет ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимать Лаврова.

Ранее на заседании Совета министров иностранных дел G20, проходившем в Йоханнесбурге, министр иностранных дел РФ выступил с важными заявлениями. По словам Сергея Лаврова, российская экономика достигла значительного прогресса в период проведения специальной военной операции.