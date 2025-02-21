Лавров: участники G20 приветствовали переговоры РФ и США в Эр-Рияде

На заседании Совета министров иностранных дел G20, проходившем в Йоханнесбурге, министр иностранных дел РФ выступил с важными заявлениями. По словам Сергея Лаврова, российская экономика достигла значительного прогресса в период проведения специальной военной операции, пишет SHOT .

Дипломат подчеркнул необходимость избирательного подхода к допуску западных компаний на российский рынок, акцентируя внимание на защите стратегических секторов экономики от потенциальных рисков.

Особое внимание участников заседания привлекли российско-американские переговоры в Эр-Рияде, получившие единодушное одобрение всех представителей G20. Министр также отметил прагматичность политического курса администрации нового президента США Дональда Трампа, что подтверждается отказом Штатов поддержать антироссийскую резолюцию в ООН.

Сам факт диалога между Москвой и Вашингтоном вызывает у лидеров Североатлантического альянса и Евросоюза ощущение, будто их интересами пренебрегли.

Ранее Лавров заявил, что Москва и Вашингтон подробно обсудили решения украинского кризиса.