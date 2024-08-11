Турки договорись с Меta* о цензуре в Instagram*
В Турции открыли доступ к соцсети Instagram*
Власти Турции вновь открыли доступ к соцсети Instagram*, пишет газета «Известия».
О решении турецкого правительства объявил 10 августа министр транспорта и инфраструктуры страны Абдюлкадир Уралоглу.
«В результате переговоров с должностными лицами Instagram* нам пообещали сотрудничество в совместной работе над цензурой», — уточнил чиновник, на слова которого ссылается российского издания.
Анкара заблокировала Instagram 2 августа из-за удаления соболезнования в связи с гибелью в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
* признана экстремистской и запрещена в РФ