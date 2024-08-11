Турки договорись с Меta* о цензуре в Instagram*

В Турции открыли доступ к соцсети Instagram*
Политика

Власти Турции вновь открыли доступ к соцсети Instagram*, пишет газета «Известия».

О решении турецкого правительства объявил 10 августа министр транспорта и инфраструктуры страны Абдюлкадир Уралоглу.

«В результате переговоров с должностными лицами Instagram* нам пообещали сотрудничество в совместной работе над цензурой», — уточнил чиновник, на слова которого ссылается российского издания.

Анкара заблокировала Instagram 2 августа из-за удаления соболезнования в связи с гибелью в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

* признана экстремистской и запрещена в РФ