Турки договорись с Меta* о цензуре в Instagram*

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В Турции открыли доступ к соцсети Instagram*

О решении турецкого правительства объявил 10 августа министр транспорта и инфраструктуры страны Абдюлкадир Уралоглу.

«В результате переговоров с должностными лицами Instagram* нам пообещали сотрудничество в совместной работе над цензурой», — уточнил чиновник, на слова которого ссылается российского издания.

Анкара заблокировала Instagram 2 августа из-за удаления соболезнования в связи с гибелью в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

* признана экстремистской и запрещена в РФ