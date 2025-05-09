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ЦТАК: на учениях в КНДР отрабатывали готовность к ядерному контрудару

Учения для отработки срочного перехода всех подразделений на готовность к ядерному контрудару прошли в рамках учебных стрельб в КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время учений были задействованы тактическая баллистическая ракета типа «Хвасон-11» и дальнобойная реактивная система залпового огня калибром 600 мм.

КНДР провела учения ракетных войск и дальнобойной артиллерии, которыми руководил глава страны Ким Чен Ын.

Ранее КНДР запустила нескольких баллистических ракет, предположительно малой дальности, в сторону Японского моря.

Отмечается, что ракеты были запущены из района города Вонсан на юго-востоке КНДР.

Ранее западные СМИ оценили подвиг бойцов КНДР, которые помогали российским военным освободить Курскую область от вторжения представителей киевского режима, но затем встревожились из-за того, что теперь Россия и КНДР могут активно развивать сотрудничество друг с другом в сфере боевой дружбы.