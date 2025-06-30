ЦТАК: Ким Чен Ын встретился с главой Минкультуры РФ Любимовой

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, которая прибыла с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщает ЦТАК .

Отмечается, что Ким Чен Ын горячо приветствовал визит делегации Министерства культуры РФ.

По его словам, после заключения нового договора между КНДР и Россией с каждым днем все больше развивается сотрудничество двух стран во всех сферах.

«Это вносит реальный вклад в совместное процветание и развитие двух государств и улучшение благосостояния народов двух стран», — отметил лидер КНДР.

Ранее секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян, где встретился с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Представители двух стран обсудили в том числе украинский кризис, а также вопрос о восстановлении Курской области.