Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу прибыл 4 июня в Пхеньян, где встретился с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Представители двух стран обсудили в том числе украинский кризис, а также вопрос о восстановлении Курской области, сообщает ТАСС .

Шойгу и Ким Чен Ын в ходе встречи уделили внимание в том числе подвигу корейских военных, которые помогали российским бойцам ликвидировать вторгшиеся украинские формирования в регион России, а также оттеснять Вооруженные силы Украины (ВСУ) обратно к границам.

«Особое внимание стороны уделили обсуждению вопросов, которые содержались в ранее направленном послании российского президента Владимира Путина главе КНДР», — уточнили в российском Совбезе.

Также в ходе переговоров обсуждались конкретные меры по увековечению памяти подвига корейских военнослужащих, которые внесли свой вклад в освобождение Курской. Именно бойцы КНДР сыграли значимую роль в освобождении региона. После этого стороны обсудили перспективу восстановления Курской области.