Цирк с конями: юрист спрогнозировал хаотичную атмосферу на саммите в Будапеште

Юрист Виталий Серуканов заявил, что на саммите Россия–США в Будапеште ожидается непредсказуемое развитие событий из-за переменчивости позиций американского президента Дональда Трампа и активности европейских участников.

Серуканов в эфире радио Sputnik поделился ожиданиями от предстоящего саммита Россия–США в Будапеште. Он обратил внимание на непостоянство позиций Трампа, отметив, что тот может изменить свое мнение в любой момент.

«Трамп может проснуться с другим настроением, и он где-то на полустанке может передумать», — пояснил Серуканов в эфире радио Sputnik.

Эксперт также подчеркнул, что не стоит недооценивать роль европейских участников встречи. По его словам, европейцы будут активно проявлять себя на саммите.

«Давайте не сбрасывать со счетов европейцев. Они шустрят параллельно. Я уверен, там будет просто цирк с конями в Будапеште параллельно твориться. Приедет вся какая-то непонятная снедь, которая будет там акционировать, заявлять свое мнение», — считает юрист.

В завершение Серуканов отметил, что несмотря на возможные сложности и хаос, процесс переговоров будет продолжаться.

«Собаки лают, а караван идет. А караван, худо-бедно, но идет», — заключил он.

