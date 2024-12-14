ЦИК: Михаила Кавелашвили выбрали президентом Грузии

За политика проголосовали 224 из 300 депутатов парламента государства. Чтобы быть избранным на должность, Кавелашвили нужно было набрать 200 голосов.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента в парламенте. Оппозиция страны не принимала в них участия. Параллельно с этим на улицах продолжаются акции протеста.

Ранее действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили устроила провокацию в день выборов президента. Она демонстративно прошла перед зданием парламента в Тбилиси.