ЦИК: Михаила Кавелашвили выбрали президентом Грузии
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Михаил Кавелашвили выбран президентом Грузии. Он выдвигался от правящей партии «Грузинская мечта», заявил председатель Центризбиркома страны Георгий Каландаришвили, сообщает РИА Новости.
За политика проголосовали 224 из 300 депутатов парламента государства. Чтобы быть избранным на должность, Кавелашвили нужно было набрать 200 голосов.
14 декабря в Грузии прошли выборы президента в парламенте. Оппозиция страны не принимала в них участия. Параллельно с этим на улицах продолжаются акции протеста.
Ранее действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили устроила провокацию в день выборов президента. Она демонстративно прошла перед зданием парламента в Тбилиси.