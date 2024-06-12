«Царьград»: НАТО много лет обманывало Грузию одной фразой

Депутаты грузинской партии «Сила народа» спустя десяток лет решили сравнить формулировки в договорах с Североатлантическим альянсом и выяснили, что все это время НАТО их обманывало, сообщает «Царьград» .

В грузинском и английском вариантах соглашения постсоветской республики с НАТО имеется одно весьма серьезное разночтение. В пункте о помощи западного военного альянса в случае нападения на Тбилиси на грузинском языке указано: «Союзники осуществят все необходимые действия для защиты».

При этом на английском данная фраза в соглашении звучит иначе: «Союзники сделают все, что сочтут необходимым». Таким образом, соглашение НАТО с Грузией Запад ни к чему не обязывает, что возмутило грузинских депутатов.

На постулате, что США и союзники обязательно придут и спасут Грузию, все это время строилась пропаганда прозападных грузинских партий.

Ранее грузинский телеканал Mtavari сообщал, что правительства Грузии и России стремятся к восстановлении дипломатических отношений. Официальный Тбилиси тайно готовит открытие посольства в России, закрытого в 2008 году.