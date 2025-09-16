ЦАХАЛ использовала боевых роботов и вертолеты Apache в Газе
Израиль нанес по Газе 37 авиаударов за 20 минут
Израильские военные провели беспрецедентно интенсивную операцию в секторе Газа, нанеся 37 авиаударов в течение 20 минут, сообщает РИА Новости.
Как сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на палестинские источники, атаки включали удары с боевых вертолетов Apache, которые продолжали патрулировать воздушное пространство после налета.
Местные жители также сообщают о применении инженерных роботов, начиненных взрывчаткой, для точечных операций в плотной городской застройке.
Операция стала частью продолжающегося наступления израильской армии, направленного на уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников.