Трое немецких депутатов посетили прием по случаю дня рождения Путина

Трое депутатов от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) стали участниками политического скандала после того, как посетили прием в посольстве России в Берлине, приуроченный ко дню рождения президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости .

Как сообщает издание Spiegel, речь идет о парламентариях Томасе Тильшнайдере, Флориане Шредере и Франке Отто Лизуреке.

Инцидент вызвал резкую реакцию со стороны других политических сил Германии. Лидер парламентской фракции СвДП Андреас Зильберсак назвал действия депутатов «безответственными», а его коллега из ХДС Гвидо Хойер заявил, что часть фракции АдГ «окончательно отказалась от основ свободного и демократического порядка». При этом сопредседатель парламентской фракции АдГ Оливер Кирхнер отметил, что был заранее проинформирован о визите и не выразил возражений.

Это не первый случай, когда контакты представителей АдГ с Россией вызывают скандал. Ранее фракция партии исключила депутата Роберта Риша за участие в конференции международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге.