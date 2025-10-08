Немецкого депутата исключили из фракции за визит в Санкт-Петербург

АдГ исключила депутата из фракции за участие в конференции в Петербурге

Фракция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Гамбурге исключила депутата Роберта Риша за несогласованную поездку в Россию, сообщает РИА Новости .

По данным газеты Welt, политик участвовал в учредительной конференции международной лиги антиглобалистов «Паладины» в Санкт-Петербурге, что противоречит принципам партии. Помимо исключения из фракции, против Риша инициирована процедура исключения из самой партии.

41-летний депутат нарушил внутренние правила фракции, не согласовав визит заранее. В свое оправдание Риш заявил, что поездка была частной — он сопровождал «давнюю подругу из Санкт-Петербурга» и якобы не был знаком с программой и участниками мероприятия. Тем не менее, он выступил на конференции, где говорил о «необходимости мира в Европе» и выражал озабоченность эскалацией военного конфликта. Среди гостей форума присутствовал философ Александр Дугин.

Ранее руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обратился за политическим убежищем в России.

