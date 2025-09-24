«Чувствую себя дома»: политик из Германии обратился за гражданством РФ

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер признался, что обратился за политическим убежищем в России и надеется получить гражданство. Он заявил, что чувствует себя как дома в стране, а также боится политического преследования в Германии, сообщает РИА Новости .

«В России я провел больше времени, чем где-либо еще за последние 3 года. Я обратился за политическим убежищем и получил временный документ, но это еще не гражданство, на которое я надеюсь. Русский я уже учу», — рассказал Нимайер.

Когда политик решил полететь из ОАЭ в Мюнхен, то выяснил, что его немецкий паспорт заблокирован. Посольство Германии предложило ему разовый документ для возвращения. Нимайер решил, что страна вовсе хочет лишить его паспорта или арестовать. Он предполагает, что не смог бы снова покинуть родину.

Ранее проживавшего в Набережных Челнах 52-летнего уроженца Львовской области Ивана Паламарчука лишили российского гражданства, которое он получил в 2009 году. Основанием для такого решения стали его публичные выступления в социальных сетях против СВО и агитация в поддержку ВСУ.

