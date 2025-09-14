Украинский гражданин лишен российского паспорта из-за позиции против СВО

Проживавшего в Набережных Челнах 52-летнего уроженца Львовской области Ивана Паламарчука лишили российского гражданства, которое он получил в 2009 году, сообщает Telegram-канал Mash .

Основанием для такого решения стали его публичные выступления в социальных сетях против специальной военной операции и агитация в поддержку Вооруженных сил Украины.

Управление ФСБ по Республике Татарстан признало мужчину угрозой национальной безопасности страны.

«У Паламарчука есть 90 дней на обжалование решения, по истечении этого схода его выдворят из России через Грузию», — отмечается в сообщении

Этот случай стал частью системной работы правоохранительных органов — в августе главу азербайджанской диаспоры Челябинской области Аршада Ханкишиева также лишили гражданства по обвинению в «пропаганде этносепаратизма» с закрытием въезда в РФ.