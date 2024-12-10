Трюдо: Оттава ответит на американские пошлины на канадские товары

Правительство Канады ответит, если избранный президент США Дональд Трамп введет тарифы в размере 25% на все канадские товары, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, его слова приводит ТАСС .

«[Канада] отреагирует на несправедливые тарифы несколькими путями. Мы все еще ищем правильные способы реагирования», — сказал глава кабмина.

США, Канада и Мексика подписали договор о свободной торговле. Однако 25 ноября Трамп заявил о плагах ввести санкции против товаров из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

Ранее Трюдо смог в третий раз избежать вотума недоверия, набрав большинство голосов в свою пользу в парламенте.