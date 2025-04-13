Триллионы инвестиций: как Белый дом меняет глобальные цепочки поставок

Администрация американского лидера Дональда Трампа активно стимулирует перенос высокотехнологичных производств из Китая на американскую землю, заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт, ее слова приводит Bloomberg .

«Президент ясно дал понять: Америка больше не может зависеть от Китая в критически важных отраслях, включая производство полупроводников и электроники», — заявила представитель Белого дома. Уже достигнуты соглашения о триллионных инвестициях с ведущими tech-гигантами.

Временные тарифные послабления для китайской продукции — лишь тактическая пауза перед введением новой, более гибкой системы тарифов. Хотя ожидается, что новые пошлины будут ниже текущих, они сохранят давление на китайских производителей, отметила американская чиновница.

Эксперты отмечают, что даже частичный перенос производств потребует колоссальных инвестиций и займет годы. Однако администрация намерена любой ценой восстановить технологический суверенитет США, предлагая компаниям беспрецедентные условия для релокации.

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