Три украинских беспилотника сбили в Курской области

Российские системы ПВО ликвидировали три украинских беспилотника самолетного типа в Фатежском районе Курской области, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram .

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — добавил глава региона.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов показал последствия удара по строящемуся зданию ЦРБ в Добром. Повреждения получили внешняя отделка строения и окна.