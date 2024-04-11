Артамонов показал последствия удара по зданию ЦРБ в Добром

Внешняя отделка здания и окна получили повреждения в результате атаки ВСУ на строящееся здание ЦРБ в селе Доброе Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram .

«После падения БПЛА на строящийся терапевтический корпус возникло возгорание на площади 4 кв. м. Огонь потушен. Повреждена внешняя отделка здания и окна», — указал губернатор.

На месте продолжают работу оперативные службы.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет, желтый уровень угрозы сохраняется, однако опасность атаки БПЛА в населенном пункте была отменена.